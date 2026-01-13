Небензя заявил, что РФ «жёстко» ответит на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
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Москва жёстко ответит на каждую атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных граждан РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
«На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», — заявил Небензя. По его словам, ВСУ специально бьют по гражданским объектам.
Ранее Василий Небензя сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей, погибли 56 человек. Кроме того, по словам постпреда РФ, удар по населённому пункту Хорлы в Херсонской области был заранее спланированным терактом. Он отметил, что перед ударом над селом длительное время находился разведывательный беспилотник, что, по его мнению, доказывает осведомленность украинской стороны о цели.
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