Небензя заявил, что РФ «жёстко» ответит на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

Москва жёстко ответит на каждую атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных граждан РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

«На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», — заявил Небензя. По его словам, ВСУ специально бьют по гражданским объектам.