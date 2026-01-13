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Опубликовано 13 января, 01:17

Зампостпреда США в ООН обвинила РФ в эскалации из-за применения «Орешника»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» представляет собой опасную эскалацию конфликта. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, она назвала такие действия необъяснимыми, отметив, что ракета, способная нести ядерный заряд, была нацелена на район близ границ Польши и НАТО.

Данные удары, по информации Минобороны РФ, были нанесены 9 января в ответ на террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, совершённую в конце декабря 2025 года. В ведомстве сообщили, что в ходе ответных действий высокоточным оружием, включая комплекс «Орешник», был выведен из строя Львовский авиационно-ремонтный завод, поражены его цеха, склады с беспилотниками и аэродромная инфраструктура.

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Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание по ситуации на Украине в понедельник, 12 января. Инициатором созыва выступила Украина. Постоянный представитель страны в ООН Андрей Мельник направил соответствующий запрос председательствующей в Совбезе Сомали, обосновав его «беспрецедентными ударами РФ против гражданских объектов». Также сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал соблюдать международное право после резких слов президента США Дональда Трампа.

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Виталий Приходько
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