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Опубликовано 13 января, 01:09

Силовики раскрыли схему пополнения рядов боевиков «Азова»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В российских силовых структурах сообщили, что бойцы нацбата «Азов»* вербуют волонтёров из других украинских добровольческих формирований. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее собеседник агентства сообщил о прекращении работы патронажной службы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура». Служба оказывала финансовую помощь раненым, содействовала в подготовке списков для обмена военнопленными и занималась стандартным обеспечением подразделений.

«Как выяснилось, они не прекратили свою работу, а просто слали помогать другой бригаде. Это оказалась небезызвестная 125-я отдельная тяжёлая механизированная бригада, которая совсем недавно вошла в 3-й АК ВСУ «Азов»*, — уточнили в российских силовых структурах.

Новости СВО. ВС РФ освободили Новобойковское, «Орешник» снёс завод ВСУ во Львове, Зеленский продлевает свои полномочия, 13 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Новобойковское, «Орешник» снёс завод ВСУ во Львове, Зеленский продлевает свои полномочия, 13 января

Ранее сообщения о похищениях бойцов внутри подразделений Вооружённых сил Украины получили официальную поддержку. Речь идёт о действиях штурмовиков 225-го полка ВСУ. По данным источника, бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищали военнослужащих из смежных подразделений. Их, как утверждается, использовали для выявления огневых точек и в качестве приманки. Информация о таких действиях широко разошлась в украинском медиапространстве и вызвала публичные дискуссии.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Алена Пенчугина
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