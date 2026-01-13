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Опубликовано 13 января, 04:56

ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, пытавшуюся установить флаг

Российские военные ликвидировали группу украинских солдат, направленную для пиар-акции с флагом Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

ВС РФ ликвидировали под Красноармейском группу ВСУ, пытавшуюся установить флаг. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались отправить несколько подразделений для организации видеосъёмок, чтобы зафиксировать присутствие своих сил в населённых пунктах. В числе участников оказался военнопленный Андрей Иванов, входивший в одну из трёх групп.

Кроме того, российское ведомство показало видео с ликвидированными украинскими бойцами. На кадрах российские штурмовики достают из рюкзака флаг Украины, сопровождая действие словами: «Вот флаг. Пришли они нам его показать. Ну вот и показали».

Около 750 наёмников ВСУ из Колумбии уничтожено в зоне СВО
Около 750 наёмников ВСУ из Колумбии уничтожено в зоне СВО

Ранее стало известно, что в ходе освобождения населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» уничтожили до 200 боевиков ВСУ. Сопротивление было минимальным, а основные боестолкновения произошли на этапе зачистки домов. Действуя малыми штурмовыми группами с двух направлений, подразделение не встретило противника в первых зданиях, но впоследствии захватило пленных.

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Обложка © Минобороны РФ

Тимур Хингеев
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