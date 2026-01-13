Депутат Леонов назвал «вопиющей» смерть 9 младенцев в роддоме Новокузнецка

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Life.ru назвал «вопиющей» ситуацию в новокузнецком роддоме, где умерли девять новорождённых.

По словам Леонова, на данный момент роддом закрыт, а главный врач отстранён от работы. Для детального разбирательства на место вылетает депутат Госдумы от Кемеровской области Вероника Власова.

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«Наш депутат, который представляет Кемеровскую область, Вероника Власова, вылетает в Новокузнецк, чтобы разобраться подробно в этой ситуации. Уверен, что будут, в том числе, встречи с родителями, потому что ситуация вопиющая — 9 детей. С учётом нашей демографической ситуации, да и общечеловеческой… Я сам как родитель трех сыновей — для меня это просто шок», — заявил Леонов.

Он также отметил, что, вероятно, речь может идти о системной ошибке, однако окончательные выводы должны сделать следственные органы.

Отдельно Леонов подчеркнул, что даже при кадровом дефиците в медучреждении есть обязательные нормы оказания помощи, которые должны соблюдаться во всех родильных домах. По его словам, должны быть предусмотрены специальные меры, в том числе с учётом нагрузки в новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что в одном из родильных домов Новокузнецка умерли девять новорождённых. После резонанса учреждение закрыли, а руководство отстранили, проверкой занимаются компетентные органы.