Страны ЕС разошлись во мнениях из-за покупки оружия для Киева

Франция пытается ограничить Украину в выборе поставщиков вооружения при использовании крупного европейского кредита. Журналисты Politico узнали о противоречиях внутри ЕС, касающихся декабрьского пакета помощи Киеву на 90 миллиардов евро.

Как стало известно изданию, Берлин и Амстердам имеют противоположную с Парижем точку зрения. Они настаивают на закупке у Америки. Тогда как Греция и Кипр поддерживают союзника.

«Критики <…> утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт «Покупай европейское» свяжет Киеву руки» — пишет издание.

При этом большинство государств сообщества вовсе придерживается другой политики. Они считают, что решение должен принимать получатель помощи.

Ранее сообщалось, что глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало забил тревогу из-за угрозы бюджетного удушья. Критическая ситуация сложится, если в 2026 году не удастся сократить дефицит госбюджета до уровня не выше 5% ВВП. Он также рассказал о проблемах в господдержке граждан. Руководству страны приходится выбирать между пожилыми людьми и молодёжью.