Пропавшего в новогоднюю ночь участника шоу «Секретная история» Дугласа нашли мёртвым

Тело участника популярного реалити-шоу «Секретная история» было найдено в португальском городе Назаре после недели поисков. Информацию о трагическом происшествии передаёт издание People.

Уточняется, что им оказался 25-летний Майкон Дуглас, принимавший участие в 8-м сезоне проекта. Он пропал без вести в новогоднюю ночь, покинув местный бар и не вернувшись домой. Ещё 1 января его автомобиль был обнаружен затонувшим недалеко от городского маяка. Спустя неделю тело молодого человека нашли в непосредственной близости от этого места.

Правоохранительные органы Португалии проводят следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Полиция пока не делает официальных заявлений о предварительных версиях или причинах гибели. Расследование продолжается.

«Секретная история» — французская адаптация формата «Большой брат», созданного Джоном де Молем. Она стала второй французской версией шоу после «Истории Лофта» (M6, 2001-2002). Программа выходила с 2007 по 2014 год: первые восемь сезонов на TF1 с ведущим Бенджамином Кастальди, а с девятого сезона — на NT1 с ведущим Кристофом Бограном, при этом премьерные выпуски новых сезонов часто транслировались на TF1 для привлечения аудитории.

Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа было обнаружено тело российского журналиста. Мужчину нашли мёртвым 6 января под окнами его собственной квартиры в Медоне.