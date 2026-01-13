Милонов назвал преступной халатностью гибель детей в роддоме Новокузнецка

Произошедшая трагедия в новокузнецком роддоме № 1 является преступной халатностью. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент с новокузнецким роддомом. Видео © Life.ru

«Это чудовищный непрофессионализм — позволить больному человеку работать с новорождёнными, особенно с недоношенными детьми, у которых есть дефицит веса. Ведь я сам сталкивался с этой ситуацией, и ребёнок, который рождается с дефицитом веса, раньше срока, он крайне уязвим. Его нужно окружать абсолютной стерильной чистотой и заботой. И позволить человеку инфицированному взаимодействовать с детьми — это, конечно, не просто недосмотр, это преступная халатность, именно так», — ответил он.

По словам депутата, после данного инцидента женщины не смогут доверять этому роддому, ведь для каждой матери самым страшным кошмаром является то, когда новорожденный ребёнок погибает, только появившись на свет. Милонов описал ситуацию с больницей как «негодяйскую». Он выразил уверенность, что Следственный комитет и Минздрав, организовавшие проверку, примут самые жёсткие меры. При этом депутат настаивает, что важно не просто привлечь к ответственности виновных, а принять меры, которые не позволят впредь подобному произойти во всей России.