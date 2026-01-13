Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил Вашингтон в расшатывании обстановки в Иране и финансировании протестов. В беседе с журналистами лидер ЛДПР также выразил уверенность в способности Тегерана сохранить контроль над страной.

Слуцкий обвинил США в расшатывании обстановки в Иране и финансировании протестов. Видео © Life.ru

«Вашингтон пытается исподволь раскачать ситуацию в стране, финансировать наращивание протестных настроений. Это уже не впервые со времён Исламской революции 1978 года. Но до сих пор не получалось. Хотя да, протестные настроения в Тегеране случаются. Но думаю, что руководству Ирана страну удастся удержать», — сказал Слуцкий.

Глава ЛДПР подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают динамичное партнерство, охватывающее как экономическую и культурную сферы, так и парламентскую дипломатию. В качестве подтверждения активного взаимодействия, уже состоялось восемь совместных заседаний комитетов по международным делам Госудумы и Меджлиса Исламской Республики Иран.

Напомним, что в Иране продолжают идти масштабные народные протесты, в ходе которых постоянно погибают люди. Недавно там объявили трёхдневный траур в память о «мучениках», погибших в ходе «национального сопротивления США и сионистскому режиму».

Ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне всерьёз обсуждают возможный ответ на события вокруг Ирана. Дональд Трамп не исключил применение военной силы против исламской республики, однако конкретные детали и сроки возможных действий раскрывать не стал.