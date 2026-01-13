Европейские и британские элиты видят в урегулировании конфликта на Украине угрозу собственному положению и поэтому прилагают усилия для его срыва. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).



«Британия и ЕС активно и целенаправленно препятствуют политическим и дипломатическим решениям украинского кризиса. Правящие элиты этих стран и бюрократия рассматривают даже возможность мирного урегулирования как угрозу их ослабевающему глобальному влиянию», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия ожидает реакции от международных организаций и западных стран на действия ВСУ, которые являются террористическими актами против российских граждан. Дипломат выразила надежду на объективную оценку со стороны международных структур, отметив, что их молчание может быть расценено как пособничество.