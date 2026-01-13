В Госдуме пообещали создать закон против повторения трагедии в роддоме Новокузнецка

Зампредседателя Госдумы, первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков выразил соболезнования семьям девяти младенцев, погибших в новокузнецком роддоме за время новогодних праздников. В своём телеграм-канале он назвал эту утрату невыносимой болью.

Парламентарий обратил внимание на многочисленные жалобы, которые поступали на санитарные условия в этом медицинском учреждении, включая сообщения о случаях причинения травм младенцам во время родов. При этом он отметил, что за прошлый год роддом проверяли 15 раз, но нарушений так и не обнаружили. Даванков подчеркнул, что все виновные в трагедии должны понести ответственность, и пообещал лично проконтролировать этот процесс.

«15 проверок за прошлый год. Кто проверял? Как быстро? Насколько профессионально? Это важные вопросы, потому что от этих людей зависит безопасность в других роддомах области», — написал он.

Он выделил ещё одну системную проблему — страх врачей сообщать о нарушениях до того, как произойдёт трагедия, поскольку судьба такого медика в системе становится предсказуемо тяжёлой. По его словам, на такого сотрудника начинают оказывать давление, делая работу невыносимой, лишая премий и в итоге вынуждая уволиться, после чего он становится неблагонадёжным для всей отрасли. По итогу специалист, пытавшийся спасти людей, оказывается выдавлен из профессии.

Даванков констатировал, что существующие горячие линии Минздрава и Росздравнадзора имеют два ключевых недостатка: анонимные сообщения часто остаются без внимания, а для самих медиков отсутствует механизм защиты. В связи с этим он сообщил, что вместе с коллегами разрабатывает закон, который позволит врачам и медсёстрам безопасно сообщать о проблемах в системе здравоохранения. Депутат отметил, что на такие сигналы необходимо реагировать максимально оперативно — в течение суток, а в случае прямой угрозы жизни пациентов в течение нескольких часов, что, по его мнению, поможет избежать новых трагедий.