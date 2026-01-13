В Госдуме напомнили о забытом россиянами уроке Татьяны Лариной перед Святками

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев поделился своими мыслями о народных традициях, в частности о колядках и гаданиях. По его словам, для русских людей это важная часть их культуры. Гусев объяснил, что колядки — это старинный русский обычай, когда люди пели песни и получали за это угощения, и в этом, мол, нет ничего такого. А вот к гаданиям депутат относится с большой осторожностью.

Депутат Госдумы Гусев выразил своё отношение к колядкам и гаданиям. Видео © Life.ru

«В нашем русском языке отношение к гаданиям закреплено очень жёстко и давно. Оно называется «гадать на кофейной гуще». То есть к гаданию отношение несерьёзное. То, что не соответствует действительности. И это знает каждый человек. Но люди используют гадание, как какое-то времяпрепровождение весёлое», — отметил депутат в беседе с журналистами.

Гусев также вспомнил эпизод из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин», где героиня Татьяна Ларина гадала на Святки. Парламентарий подчеркнул, что ничего хорошего у неё не вышло.

Ранее религиоведы объяснили значение колядок на Святки. Эксперты утверждают, что эта традиция старше не только христианства, но и самих славян. Изначально это был период зимнего солнцестояния, когда люди пытались отогнать тёмные силы с помощью обрядов.