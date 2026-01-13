«Киеву намекают»: Военкор Коц прояснил истинные цели массированных ударов по столице Украины

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц полагает, что за массированными ударами по Киеву стоят скрытые цели. Он убежден, что украинские власти получают недвусмысленные намеки, но сознательно игнорируют их. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале.

«У массированных ударов по украинской столице есть несколько причин. Во-первых, Киеву таким образом ненавязчиво намекают не бить по российским городам, в частности по Белгороду. Ущерб от ответного налета будет гораздо выше. Во-вторых, в Киеве расположено множество объектов ВПК и инфраструктуры ВСУ. Без регулярного электроснабжения они перестают выполнять свои функции», — написал Коц.

Журналист подчеркнул, что атаки на украинскую военно-промышленную базу ослабляют боевой потенциал противника. В целях защиты столицы, украинская сторона вынуждена концентрировать значительные силы противовоздушной обороны, включая системы «Патриот», NASAMS, IRIS-T и «Бук», что приводит к ослаблению обороны других территорий.

Кроме того, как отметил Коц, Россия продемонстрировала НАТО свою способность осуществлять массированные удары по столице противника, используя сотни беспилотников и десятки ракет.

Напомним, что в Киеве наблюдается массовое закрытие супермаркетов «АТБ», NOVUS и «Сельпо» из-за проблем с электроснабжением. Генераторы не справляются с нагрузкой, что приводит к необходимости приостановки работы магазинов.