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Опубликовано 13 января, 16:51

Бравада закончилась? Генсек НАТО изменил цель для Украины с «победить» на «выжить»

Генсек НАТО изменил цель для Украины с «победить» на «выжить»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генсек НАТО Марк Рютте изменил формулировку касательно целей для Украины в её конфликте с Россией, сместив акцент с «победить» на «выжить». Это заявление произошло после недавнего удара, нанесённого российскими комплексами «Орешник».

«Мы это делаем (финансируем), потому что ваша борьба это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне», — заявит Рютте во время выступления на форуме.

Рютте высказался об обязательствах НАТО по поводу пути Украины в альянс
Рютте высказался об обязательствах НАТО по поводу пути Украины в альянс

Ранее сообщалось, что российские комплекс «Орешник» способен поражать цели по всему миру, включая мегаполисы США и Вашингтон. Запуск ракет из арктических регионов с их огромным радиусом действия может стать ключевым элементом стратегии сдерживания. Перехват новой российской ракеты — крайне сложная задача, а её применение имеет важное стратегическое значение для продолжающегося противостояния России и НАТО.

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Полина Никифорова
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