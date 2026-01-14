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Опубликовано 14 января, 04:11

Размер пособия по беременности в 2027 году может составить 1,1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Максимальное пособие по беременности и родам в 2027 году в России может превысить 1,1 млн рублей, что на 15% выше, чем в 2026 году. Об этом РИА «Новости» сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учётом инфляции», — заявила Буцкая. По утверждённому бюджету на 2026 год, размер пособия составит 955 836 рублей.

Семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Какие изменения вступили в силу в 2026 году
Семьи с детьми получат новые выплаты и повышенные пособия. Какие изменения вступили в силу в 2026 году

А ранее доцент Игорь Балынин рассказал, что с 1 января в России вступили в силу изменения в системе поддержки многодетных семей. Новая ежегодная семейная налоговая выплата позволит вернуть часть НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Кроме того, с начала следующего года увеличатся пособия по беременности и родам, а также выплаты при уходе за ребёнком.

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Тимур Хингеев
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