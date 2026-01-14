ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января, 02:52

В ряде районов Кривого Рога произошло отключение электричества после взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В ряде районов Кривого Рога произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

«В Кривом Роге в отдельных районах города произошло отключение электроэнергии», — сообщается в публикации.

Инцидент произошёл после того, как украинские СМИ, в частности издание «Страна.ua», сообщили о серии взрывов, прозвучавших в городе. Причины отключения света официально не называются.

Более 115 тысяч жителей Кривого Рога остались без света после повреждения инфраструктуры
Более 115 тысяч жителей Кривого Рога остались без света после повреждения инфраструктуры

Ранее в металлургическом районе Кривого Рога зафиксировали экологический инцидент. Местные жители сообщают о едком запахе в воздухе, связанном с выбросом на коксохимическом заводе. Представители «Арселора» подтвердили технологические сбои — перебои с электроэнергией вынудили частично остановить производство. Также сообщалось, что столица Украины вновь погружается в холод и темноту. После очередных обстрелов в Киеве без теплоснабжения остались около 500 многоквартирных домов. Ситуация с энергоснабжением, по словам мэра Киева Виталия Кличко, «очень сложная» и ухудшилась после ночной атаки. Дефицит электроэнергии настолько велик, что возникают проблемы даже с обеспечением критической инфраструктуры.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar