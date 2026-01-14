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Опубликовано 14 января, 03:38

Украина пребывает в самом сложном положении за всё время СВО из-за ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Положение Украины стало наиболее сложным с начала специальной военной операции из-за интенсивных ударов со стороны России. Такой вывод содержится в статье швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Авторы материала подчёркивают, что можно откровенно говорить о самой тяжёлой ситуации с начала конфликта, отмечая, что зима является историческим союзником Армии России. В статье указывается, что последние удары Вооружённых сил Российской Федерации по инфраструктуре на подконтрольных Киеву территориях создали максимальные трудности для любых восстановительных работ. По мнению экспертов, ситуацию усугубляет недоверие к украинским властям, которых, как считается, нельзя назвать прозрачными в вопросах оценки реального масштаба проблем.

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Ранее Европейский союз осознал невозможность завершения конфликта на Украине путём поддержки Киева «до победного конца». В публикации отмечается, что до настоящего момента все заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки вооружений, начало процесса вступления страны в Евросоюз, а также масштабный план перевооружения. Согласно позиции Брюсселя, эти меры должны были гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия.

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Виталий Приходько
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