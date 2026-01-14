Режим ЧС введён в Ростове-на-Дону после смертельного налёта дронов ВСУ на многоэтажку

В Ростове-на-Дону власти объявили режим ЧС в городском микрорайоне, куда в ночь на 14 января ВСУ направили несколько ударных беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Скрябин после заседания комиссии по ЧС.

«Принято решение: ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесён ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, организовать обход для оценки и фиксации ущерба, развернуть пункт временного размещения и питания для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых граждан, организовать приём заявлений пострадавших граждан», — объявил градоначальник.

Напомним, ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками самолётного типа FP-1. Предварительно, запуск дронов осуществлялся с территории Харьковской области. Было зафиксировано не менее 12 украинских БПЛА в небе над городом. В результате атаки погиб один человек. Его тело было обнаружено в квартире, где после удара беспилотника произошёл пожар. Ещё четыре человека получили ранения, среди них ребёнок.