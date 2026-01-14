На одной из ключевых ТЭЦ Киева во время ремонта раздались новые взрывы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko
Новые взрывы произошли в районе одной из ключевых электростанций Киева — ТЭЦ-5. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.
Мощность данной теплоэлектроцентрали составляет 700 мегаватт. По данным депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, ТЭЦ-5 всё ещё не была восстановлена после серии взрывов на прошлой неделе, продолжался ремонт.
ТЭЦ-5, наряду с ТЭЦ-6 и Киевской ГЭС, является одним из основных источников энергоснабжения столицы Украины. Как пишет издание, ранее взрывы также фиксировались на ТЭЦ-6, а 13 января — в районе Киевской гидроэлектростанции.
Life.ru сообщал, что киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не восстановлены, а усложняет ситуацию то, что защитить их от баллистического удара фактически невозможно. Украина располагает защитными укрытиями, которые способны лишь локально прикрыть отдельные элементы теплоэлектростанций. Накануне стало известно, что из-за ударов ВС РФ в Киеве наступил почти полный блэкаут.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.