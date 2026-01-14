Гигиена в СССР: как часто мылись советские люди и почему это была проблема

Споры о том, грязными или чистоплотными были советские граждане, не утихают до сих пор. Одни вспоминают аромат хозяйственного мыла и еженедельный поход в баню как нормальную практику, другие с ужасом говорят о немытых неделями телах и газетах вместо туалетной бумаги. Мы разобрались, что на самом деле представляла собой гигиена в Советском Союзе и почему людям приходилось мыться именно так, а не иначе.

Государственная любовь к чистоте, но с ограниченным бюджетом

Гигиенические привычки граждан СССР: правда и мифы. Фото © guriny.livejournal.com

Парадокс советской гигиены заключался в том, что власти активно пропагандировали чистоплотность, но создавать условия для неё не спешили. «В здоровом теле — здоровый дух!» — гремело из каждого утюга, плакаты призывали мыть руки перед едой и чистить зубы дважды в день, а «Мойдодыр» Чуковского стал настольной книгой для каждого советского ребёнка. Власти понимали: для индустриализации нужны здоровые, работоспособные граждане, а не больные от антисанитарии. Но между лозунгом и реальностью лежала пропасть. Пока деньги тратились на ракеты, танки и борьбу с империализмом, горячая вода в каждой квартире оставалась роскошью. В итоге получалась абсурдная ситуация: людям говорили быть чистыми, но мыться было попросту негде.

Коммуналки, бараки и холодная вода из ведра

Большинство советских граждан жили в условиях, где о личной гигиене можно было только мечтать. Коммунальные квартиры, общежития и бараки — вот типичное жильё обычного человека до 1960-х годов. На десять семей один туалет во дворе, горячей воды нет, а за право помыться в раковине выстраивалась очередь с утра пораньше. Ежедневный душ? Забудьте! Это сейчас мы принимаем его дважды в день, а тогда максимум, что можно было сделать, — быстро обтереться холодной водой на кухне, что гордо называлось «закалкой». В деревнях ситуация была ещё хуже: там быт застрял где-то в XVIII веке. Воду носили из колодца, мылись в тазу раз в неделю. Туалет со смывом казался фантастикой.

Баня как главное событие недели

Почему в Советском Союзе люди ходили в баню раз в неделю. Фото © ТАСС / Садчиков Виктор / Фотохроника ТАСС

Спасением для миллионов советских людей стали общественные бани. Суббота традиционно считалась банным днём: народ шёл мыться всей семьёй, прихватив с собой мыло, полотенце и заветный веник. Бани работали с утра до вечера, там толпились очереди, а в раздевалках яблоку негде было упасть. Правда, комфортом эти заведения не отличались. Никаких индивидуальных шкафчиков — только деревянные лавки и крючки для одежды. Тазики, ковшики, скамейки и даже мочалки были общими, что превращало баню в рассадник грибковых инфекций. Заходили туда босиком, потому что специальные резиновые тапочки появились только в 1970-х.

Но даже при таких спартанских условиях баня оставалась не просто местом для мытья, а настоящим социальным ритуалом. Мужчины приносили с собой выпивку, женщины обсуждали последние новости, все парились вениками и чувствовали себя почти счастливыми. Любопытно, что даже те, у кого дома была ванна и горячая вода, продолжали ходить в общественные бани — там можно было пообщаться, отдохнуть душой и почувствовать связь с народными традициями.

Хрущёвки принесли революцию в гигиене

Настоящий прорыв случился в 1960-е годы, когда по всей стране начали строить знаменитые хрущёвки. Крошечные квартиры с низкими потолками и тонкими стенами критиковали все кому не лень, но они подарили советским людям нечто бесценное — собственную ванную комнату. Пусть ванна была сидячей, пусть санузел совмещённым, но это была настоящая роскошь после жизни в бараках. Теперь можно было помыться в любое время, не выстаивая очередь и не дожидаясь субботы.

Правда, с горячей водой по-прежнему случались перебои, трубы регулярно ломались, а в некоторых маленьких городах хрущёвки строили вообще без ванных — только с туалетом внутри, а мыться всё равно приходилось в бане. Но для большинства советских граждан появление собственного санузла стало событием эпохального масштаба.

Мыло, порошок и газета вместо всего остального

Как на самом деле обстояли дела с гигиеной в СССР? Фото © ТАСС / Атаян Роберт / Фотохроника ТАСС

Со средствами гигиены в СССР была настоящая катастрофа. Хозяйственное мыло можно было купить всегда — коричневые бруски с характерным запахом лежали в каждом магазине. Зубной порошок тоже не был дефицитом. А вот с остальным начинались проблемы. Туалетное мыло с приятным ароматом появлялось на прилавках редко и раскупалось моментально. Шампуни на спиртовой основе без отдушек начали производить только в конце 1970-х, до этого голову мыли всё тем же хозяйственным мылом. О гелях для душа, кондиционерах для волос и прочих радостях жизни можно было только мечтать.

Туалетная бумага появилась лишь в конце 1960-х и сразу стала дефицитом, поэтому люди по привычке продолжали использовать нарезанные газеты. Женщинам приходилось совсем туго: никаких гигиенических прокладок до перестройки не существовало, их заменяли вата и многоразовые тряпки, которые приходилось стирать и сушить. В таких условиях рождалась особая, вынужденная культура гигиены. Голову мыли раз-два в неделю перед выходом в люди, зубы чистили ежедневно зубным порошком, нижнее бельё старались менять каждый день, а вот майки и носки носили неделями — просто потому что их было мало.

Народные методы и опасные эксперименты

Дефицит гигиенических средств заставлял людей изобретать альтернативы. Вместо шампуня использовали стиральный порошок, яичные желтки или даже муку как первый «сухой шампунь». Уши чистили опасной комбинацией спички с намотанной ватой. Зубные щётки дезинфицировали одеколоном — причём сам главный кремлёвский дантист Алексей Дойников в 1960-х годах всерьёз рекомендовал такую практику. Некоторые даже полоскали рот одеколоном для свежести дыхания! В деревнях зубные щётки появились только к концу 1970-х — до этого зубы чистили углём или вообще ничем. Хозяйственное мыло использовали для всего подряд: мыли им тело, голову, стирали вещи и даже чистили посуду. Врачи сейчас в ужасе от таких методов, но тогда у людей просто не было выбора.

Суббота как день тотальной чистоты

Советская гигиена: между пропагандой чистоты и суровой реальностью. Фото © ТАСС / Лев Портер

В советских семьях выработалась чёткая гигиеническая рутина. Суббота становилась днём генеральной уборки, стирки и похода в баню. Бельё меняли раз в неделю после стирки — ручной, изнурительной, отнимавшей кучу времени и сил. Постельное бельё тоже меняли по субботам. Депиляцию под мышками и в интимной зоне начали практиковать только в 1970-х, и то далеко не все — ведь под рукой была лишь опасная бритва и в лучшем случае крем для бритья. Полотенца в семьях часто были общими, как и губки для мытья. В банях люди пользовались общими мочалками и тазиками, что способствовало распространению кожных заболеваний. Но это считалось нормальным — просто потому что других вариантов не существовало.