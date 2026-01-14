Подразделения ВСУ начали поспешно оставлять позиции в Харьковской области под давлением российских войск, сообщили в группировке российских войск «Север». По информации, полученной от «Бесстрашных», в районе Старицы российские подразделения продвинулись на четырёх участках, суммарное продвижение составило 450 метров.

«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском Северян, а оставленные окопы тщательно минируют», — отметили в группе. Также украинские военные активно применяют дистанционное минирование с помощью БПЛА на этом участке фронта.

А ранее внутри подразделений ВСУ фиксировались случаи похищений солдат. Бойцы 225-го отдельного штурмового полка похищали военнослужащих из смежных частей, используя их для выявления огневых точек и в качестве приманки. Эти действия вызвали критику блогеров и комментаторов, однако главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении отметил эффективность работы полка и похвалил подразделение за активность.