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Опубликовано 14 января, 08:20
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ВСУ начали сдавать позиции в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Подразделения ВСУ начали поспешно оставлять позиции в Харьковской области под давлением российских войск, сообщили в группировке российских войск «Север». По информации, полученной от «Бесстрашных», в районе Старицы российские подразделения продвинулись на четырёх участках, суммарное продвижение составило 450 метров.

«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском Северян, а оставленные окопы тщательно минируют», — отметили в группе. Также украинские военные активно применяют дистанционное минирование с помощью БПЛА на этом участке фронта.

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А ранее внутри подразделений ВСУ фиксировались случаи похищений солдат. Бойцы 225-го отдельного штурмового полка похищали военнослужащих из смежных частей, используя их для выявления огневых точек и в качестве приманки. Эти действия вызвали критику блогеров и комментаторов, однако главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении отметил эффективность работы полка и похвалил подразделение за активность.

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Андрей Бражников
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