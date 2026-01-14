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Опубликовано 14 января, 08:55

Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера к Путину в январе

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вновь посетят Москву, чтобы обсудить положения мирного плана по Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, встреча должна состояться в январе, однако планы пока не утверждены окончательно и могут быть скорректированы в связи с обострением ситуации в Иране. Источники утверждают, что главной неопределённостью остаётся заинтересованность самого российского президента в повторной встрече с этой парой, что является ключевым препятствием для согласования конкретной даты.

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Кстати, недавно Стив Уиткофф встретился с сыном свергнутого шаха Ирана, чтобы обсудить ситуацию с протестами в стране. США имеют там свои интересы, а Дональд Трамп открыто призывает протестующих наращивать темпы и захватывать правительственные здания в городах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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