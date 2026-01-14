Российские военные освободили Комаровку в Сумской области

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешла Комаровка, расположенная в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области», — уточняется в сводке МО.

А ранее в Минобороны сообщали о сбитых над регионами России беспилотниках. Больше всего БПЛА перехватили над Ростовской областью — 25 штук. Ещё 13 дронов ликвидировали над территорией Ставропольского края, а пять — над Брянской областью. Также 3 «птички» уничтожили в Крыму и по одному беспилотнику — над Белгородской и Курской областями.