В Госдуме оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с Россией по Украине

В случае назначения президента Финляндии Александра Стубба на роль специального представителя ЕС для переговоров с Россией по ситуации на Украине, его подход может быть враждебным по отношению к РФ. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий полагает, что Финляндия, как соседнее государство, должна быть в авангарде восстановления связей с Россией. Она подчеркнула, что ранее эта страна являлась одним из ключевых европейских партнёров, поддерживавших добрососедские отношения, но в настоящее время занимает воинственную позицию по отношению к России.

«Финляндия и Эстония — это две страны, которые должны с нами начинать восстанавливать отношения. Но, учитывая, какая там риторика, санкции к нам, закрытие границ, которые продолжают иметь место, я не знаю, готовы ли они вести эти переговоры. Если они готовы договариваться и снимать санкции, тогда мне понятен выбор. А если наоборот, то все переговоры будут проходить агрессивно», — подытожила депутат.