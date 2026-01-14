В Госдуме оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с Россией по Украине
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В случае назначения президента Финляндии Александра Стубба на роль специального представителя ЕС для переговоров с Россией по ситуации на Украине, его подход может быть враждебным по отношению к РФ. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».
Парламентарий полагает, что Финляндия, как соседнее государство, должна быть в авангарде восстановления связей с Россией. Она подчеркнула, что ранее эта страна являлась одним из ключевых европейских партнёров, поддерживавших добрососедские отношения, но в настоящее время занимает воинственную позицию по отношению к России.
«Финляндия и Эстония — это две страны, которые должны с нами начинать восстанавливать отношения. Но, учитывая, какая там риторика, санкции к нам, закрытие границ, которые продолжают иметь место, я не знаю, готовы ли они вести эти переговоры. Если они готовы договариваться и снимать санкции, тогда мне понятен выбор. А если наоборот, то все переговоры будут проходить агрессивно», — подытожила депутат.
Напомним, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пора начать переговоры с Россией. При этом она считает, что для этого ЕС должен назначить отдельного спецпредставителя, чтобы каждой стране не пришлось вести эти беседы по отдельности. При этом в РФ скептически смотрят на её заявление, указывая, что власти Евросоюза по-прежнему против ведения любых бесед с руководством РФ и всецело поддерживают любые требования Киева. В Финляндии сулят Мелони роль ведущего миротворца после призыва говорить с РФ.
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