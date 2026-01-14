Над Азовским морем уничтожили 28 БПЛА: сводка Минобороны
Минобороны: с 9:00 до 13:00 ПВО сбила 33 украинских беспилотника
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Дежурные средства ПВО в период с 9:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России в официальном телеграм-канале.
По данным ведомства, 28 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, ещё три — над территорией Республики Крым и два — над территорией Краснодарского края.
Информация о последствиях на земле и пострадавших не уточняется.
Ранее ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками самолётного типа FP-1. Запуск дронов осуществлялся с территории Харьковской области. В результате атаки погиб один человек.
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