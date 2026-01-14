Над Азовским морем уничтожили 28 БПЛА: сводка Минобороны

Дежурные средства ПВО в период с 9:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России в официальном телеграм-канале.

По данным ведомства, 28 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, ещё три — над территорией Республики Крым и два — над территорией Краснодарского края.

Информация о последствиях на земле и пострадавших не уточняется.

Ранее ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками самолётного типа FP-1. Запуск дронов осуществлялся с территории Харьковской области. В результате атаки погиб один человек.