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Опубликовано 14 января, 10:29

Над Азовским морем уничтожили 28 БПЛА: сводка Минобороны

Минобороны: с 9:00 до 13:00 ПВО сбила 33 украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Дежурные средства ПВО в период с 9:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России в официальном телеграм-канале.

По данным ведомства, 28 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, ещё три — над территорией Республики Крым и два — над территорией Краснодарского края.

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Информация о последствиях на земле и пострадавших не уточняется.

Ранее ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками самолётного типа FP-1. Запуск дронов осуществлялся с территории Харьковской области. В результате атаки погиб один человек.

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Марина Фещенко
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