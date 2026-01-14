На Украине в розыске находятся два миллиона мужчин призывного возраста с проблемами в военно-учётных документах. Об этом заявил новый глава Минобороны страны Михаил Фёдоров.

«Минобороны попадает мне в руки с... 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тысячами самовольно оставивших части», — заявил Фёдоров.

Проблема массового уклонения и дезертирства на Украине приобрела катастрофические масштабы. Ещё в ноябре депутаты заявляли, что до 80% мобилизованных сбегают прямо из учебных центров. В соцсетях регулярно появляются видео силовых задержаний и скандалов с военкоматами. Мужчины скрываются от призыва, а омбудсмен Лубинец подтверждает массовые нарушения со стороны сотрудников ТЦК: избиения, погони и провокации ДТП для поимки призывников.

Отток украинских уклонистов в Белоруссию за два года вырос в 356 раз, сообщал ранее Life.ru. По данным, Госпогранслужбы Украины, в 2025 году пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста при попытке выезда в сторону соседней республики. В 2024 году таких случаев было 326, а в 2023-м — всего четыре.