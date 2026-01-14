«Сегодня она, а завтра Зеленский»: В ГД назвали показательным обвинение Тимошенко
Депутат Новичков заявил, что задержание Тимошенко было показательным
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является знаковым символом для всей украинской политики. Её преследование коррупционными органами — показательная история о том, что неприкосновенных на Украине нет. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Новичков.
Новичков — о преследовании Тимошенко. Видео © Life.ru
Сейчас украинский нардеп отрицает все обвинения со стороны НАБУ. По словам Новичкова, Тимошенко, отсидевшая в тюрьме при нескольких президентах Украины, хорошо умеет строить из себя жертву и создавать себе образ «борца за правду». При этом личная выгода волнует её куда больше, чем справедливость.
«Она системный враг России. При этом радоваться задержанию госпожи Тимошенко не стоит — сегодня посидит, завтра выпустят», — добавил собеседник.
По словам Новичкова, не столь важно, что именно Тимошенко попала «под раздачу», поскольку в следующий раз это может оказаться кто угодно. Однако она является «знаковым символом украинской политики», и показать, что антикоррупционные органы могут дотянуться и до неё — это демонстрация силы.
«Сегодня Тимошенко, завтра (экс-президент Пётр) Порошенко*, послезавтра — Владимир Зеленский», — объяснил логику российский депутат.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подозревают 65-летнюю экс-премьера, бывшего кандидата в президенты и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в организации схемы подкупа народных депутатов с целью влияния на результаты голосования по законопроектам. Сама политик отвергает все обвинения, называя их голословными. Однако в распоряжении НАБУ есть видеозапись, где нардеп шёпотом обсуждает условия оплаты за нужный результат голосования в Раде.
Юлия Тимошенко была осуждена в октябре 2011 года по делу о злоупотреблении властью при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы. Тимошенко находилась в колонии до 22 февраля 2014 года, когда была освобождена по решению Рады после государственного переворота. Позже приговор был отменён судом.
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