«Сегодня она, а завтра Зеленский»: В ГД назвали показательным обвинение Тимошенко

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является знаковым символом для всей украинской политики. Её преследование коррупционными органами — показательная история о том, что неприкосновенных на Украине нет. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

Новичков — о преследовании Тимошенко. Видео © Life.ru

Сейчас украинский нардеп отрицает все обвинения со стороны НАБУ. По словам Новичкова, Тимошенко, отсидевшая в тюрьме при нескольких президентах Украины, хорошо умеет строить из себя жертву и создавать себе образ «борца за правду». При этом личная выгода волнует её куда больше, чем справедливость.

«Она системный враг России. При этом радоваться задержанию госпожи Тимошенко не стоит — сегодня посидит, завтра выпустят», — добавил собеседник.

По словам Новичкова, не столь важно, что именно Тимошенко попала «под раздачу», поскольку в следующий раз это может оказаться кто угодно. Однако она является «знаковым символом украинской политики», и показать, что антикоррупционные органы могут дотянуться и до неё — это демонстрация силы.

«Сегодня Тимошенко, завтра (экс-президент Пётр) Порошенко*, послезавтра — Владимир Зеленский», — объяснил логику российский депутат.

Юлия Тимошенко была осуждена в октябре 2011 года по делу о злоупотреблении властью при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы. Тимошенко находилась в колонии до 22 февраля 2014 года, когда была освобождена по решению Рады после государственного переворота. Позже приговор был отменён судом.

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