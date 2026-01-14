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Регион
Опубликовано 14 января, 17:22

Картаполов — о деле Тимошенко: Пауки в банке начинают пожирать друг друга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru прокомментировал обвинения, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило экс-премьеру Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

По словам Картаполова, происходящее похоже на внутреннюю борьбу в украинской политике.

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«Это, понимаете, пауки в банке начинают пожирать самих себя. Ничего удивительного в этом нет — крах режима приближается, и всё это понимают», — заявил депутат.

Видео © Life.ru

Он добавил, что, по его мнению, украинские политики видят происходящее и «режим зачищает поляну» перед возможными дальнейшими событиями.

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Ранее НАБУ опубликовало запись разговоров Тимошенко с депутатами Верховной рады, где, как утверждают силовики, обсуждался подкуп и схема голосований. По данным ведомства, запись сделана 12 января: на ней Тимошенко якобы обсуждает размер и периодичность выплат за голосования на сессиях Рады, а также предлагает определённую линию поведения по кадровым назначениям и законопроектам. Сообщается, что Тимошенко предъявили обвинение, ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Сама политик обвинения отрицает.

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Александр Мартынов
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