Российская армия активизировала удары по энергообъектам Украины, используя суровые зимние условия как стратегический козырь. По оценкам экспертов, впервые за всё время СВО погода играет на руку России: морозы и снегопады резко повышают потребность в тепле и электричестве, одновременно затрудняя восстановление повреждённых линий. Уже поражены Киевская ТЭЦ-5 и ключевые подстанции, обеспечивающие энергоснабжение столицы от АЭС.

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник подчёркивает: разрушение даже небольших узлов может вызвать каскадный коллапс всей системы. Особенно уязвимо военное производство — около половины оставшихся мощностей сосредоточено в Киеве. Без стабильного электроснабжения останавливаются цеха, где собирают дроны и другую технику, в том числе в рамках государственных программ по обучению граждан сборке БПЛА.

Кроме того, восстановить крупные трансформаторы быстро нельзя — их изготавливают под заказ, а запасы в Европе ограничены. Мэр Киева Виталий Кличко уже допускает, что жителям может понадобиться временно покинуть город. Эксперты считают: такая тактика направлена не только на демилитаризацию, но и на подрыв экономики и социальной стабильности.

«Блоки крупных трансформаторных станций по размеру достигают нескольких этажей. И такой ремонт могут провести только специалисты, то есть это сто процентов — ручная работа. Мелкие блоки — результат серийного производства, а главные производятся исключительно под заказ. То есть, это не та вещь, которую можно легко заменить. Если они уничтожаются, то это уже надолго», — подытожил военный эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Ранее Life.ru писал, что на Украине в шести регионах отсутствует электроснабжение. Наиболее сложная ситуация сохраняется в прифронтовых и приграничных регионах. В настоящее время по всей Незалежной действуют графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области применяются аварийные отключения.