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Опубликовано 14 января, 17:37

«Другого объяснения не вижу»: В Госдуме выдвинули версию натовской возни в польском Жешуве

Картаполов — о движении техники НАТО у границ Польши: Будем отслеживать

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru прокомментировал сообщения о росте активности стран НАТО в польском городе Жешув. По его мнению, речь может идти о плановой ротации батальонных тактических групп.

«Другого объяснения я не вижу. Никаких запланированных учений там нет, но мы будем внимательно отслеживать, кого они и что они везут, куда они это дальше потащат и где будут размещать. У нас все возможности для этого есть», — заявил Картаполов.

Видео © Life.ru

Поводом для комментария стали данные о резком увеличении активности военно-транспортной авиации в районе Жешува. По информации из открытых источников, за последние несколько суток в местный аэропорт прибыли несколько военно-транспортных самолётов стран НАТО — в том числе Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II.

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Александр Мартынов
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