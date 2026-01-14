Ливийский бизнесмен получил партию телефонов с задержкой в 16 лет из-за НАТО

В Ливии предприниматель в Триполи получил партию заказанных кнопочных телефонов спустя 16 лет, причиной огромной задержки стал гражданский конфликт с вмешательством НАТО. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya . Бизнесмен распаковал посылку и заснял старые телефоны на камеру, видео разошлось в Сети и вызвало бурную реакцию пользователей.

Мужчина купил телефоны на продажу ещё в 2010 году, но заказ не привезли вовремя, а доставили только сейчас. Всё это продукция марки Nokia, которая давно устарела. Впрочем, бизнесмен не стал расстраиваться и отнёсся к ситуации с юмором.