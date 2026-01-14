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Опубликовано 14 января, 19:09

Ливийский бизнесмен получил партию телефонов с задержкой в 16 лет из-за НАТО

В Ливии предприниматель в Триполи получил партию заказанных кнопочных телефонов спустя 16 лет, причиной огромной задержки стал гражданский конфликт с вмешательством НАТО. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Бизнесмен распаковал посылку и заснял старые телефоны на камеру, видео разошлось в Сети и вызвало бурную реакцию пользователей.

Доставка в Ливии через 16 лет. Фото © Х / Kaff Digital

Мужчина купил телефоны на продажу ещё в 2010 году, но заказ не привезли вовремя, а доставили только сейчас. Всё это продукция марки Nokia, которая давно устарела. Впрочем, бизнесмен не стал расстраиваться и отнёсся к ситуации с юмором.

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Ранее сообщалось, что бывший глава компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, ранее объявленный пропавшим на Кипре, в последний раз общался с близкими вечером 8 января.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Х / Kaff Digital

Татьяна Миссуми
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