Глава Генштаба Герасимов доложил из пункта управления о наступлении почти на всех фронтах

Российские войска развивают наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время работы на пункте управления группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении. По его словам, объединённая группировка продолжает выполнять поставленные задачи, а активные наступательные действия ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения.

«Наступление соединений и воинских частей объединённой группировки войск ведётся практически на всех направлениях», — отметил Герасимов.

Группировка «Восток» после установления контроля над Гуляйполем развивает продвижение в Запорожской области и расширяет зону безопасности в Днепропетровской области. Подразделения «Запада» усилили наступательные действия на краснолиманском направлении, а группировка «Север» продолжает работу по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Группировка «Центр» после взятия Красноармейска и Димитрова продвигается дальше вглубь территории ДНР. Одновременно «Южная» группировка ведёт наступление в западном направлении — в сторону Славянска, а силы группировки «Днепр» развивают действия в направлении города Запорожье.