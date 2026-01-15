В России с 1 февраля проиндексируют ключевые социальные выплаты

В России с 1 февраля 2026 года пройдёт ежегодная индексация ключевых социальных выплат с учётом фактической инфляции за минувший год. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 февраля 2026 года в России пройдёт плановая ежегодная индексация ключевых социальных выплат. Основной коэффициент индексации составит 6,8%. Повышение произойдёт автоматически, получателям не нужно подавать дополнительные заявления», — отметил парламентарий.

По его словам, повышение коснётся семей с детьми: материнский капитал на первого ребёнка составит 737 205 рублей, на второго — 974 189 рублей, а единовременное пособие при рождении достигнет 28 773 рублей. Также до 10 790 рублей в месяц будут увеличены выплаты матерям, уволенным во время беременности в связи с ликвидацией предприятия.

Кроме того, индексация затронет ежемесячные денежные выплаты для инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, участников ВОВ, граждан, пострадавших от радиации, и других льготников. Итоговый размер выплат может корректироваться в зависимости от уровня дохода семьи и регионального прожиточного минимума.