Милонов: Лидеры ЕС утратили интеллектуальные силы, им остаётся только бухать

Европейские лидеры, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, окончательно утратили свои интеллектуальные силы, поэтому единственное, что им остаётся, — «только бухать». В таком ключе парламентарий прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что на фоне мировой нестабильности наступил «хороший момент, чтобы начать пить».

«Интеллектуальные силы, если их можно назвать интеллектуальными, на исходе, источились из мозжечка балтийского тигра-дракона. Соответственно, только бухать. Другого у них совета нет. Пускай бухают», — заявил Милонов.

Собеседник «Газеты.ru» также отметил, что если европейские лидеры будут «что-то орать» в беспамятстве, то это окажется «менее инвазивно», чем их трезвые действия. Кроме того, Милонов сравнил Каллас с «маленькой болонкой» и указал на ухудшение отношений между ЕС и США. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп «вытер что-то из носа об лицо Каи Каллас и всей Европы».

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас позволила себе ироничное высказывание о необходимости алкоголя на фоне происходящих в мире событий. С такой шуткой Каллас выступила во время беседы с лидерами политических групп Европейского парламента.