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Регион
Опубликовано 15 января, 11:26

Милонов: Лидеры ЕС утратили интеллектуальные силы, им остаётся только бухать

Виталий Милонов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Виталий Милонов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Европейские лидеры, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, окончательно утратили свои интеллектуальные силы, поэтому единственное, что им остаётся, — «только бухать». В таком ключе парламентарий прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что на фоне мировой нестабильности наступил «хороший момент, чтобы начать пить».

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«Интеллектуальные силы, если их можно назвать интеллектуальными, на исходе, источились из мозжечка балтийского тигра-дракона. Соответственно, только бухать. Другого у них совета нет. Пускай бухают», — заявил Милонов.

Собеседник «Газеты.ru» также отметил, что если европейские лидеры будут «что-то орать» в беспамятстве, то это окажется «менее инвазивно», чем их трезвые действия. Кроме того, Милонов сравнил Каллас с «маленькой болонкой» и указал на ухудшение отношений между ЕС и США. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп «вытер что-то из носа об лицо Каи Каллас и всей Европы».

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Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас позволила себе ироничное высказывание о необходимости алкоголя на фоне происходящих в мире событий. С такой шуткой Каллас выступила во время беседы с лидерами политических групп Европейского парламента.

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Борис Эльфанд
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