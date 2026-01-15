ВСУ стали бояться открыто применять технику под Константиновкой

Украинские военные на Константиновском направлении практически отказались от открытого применения бронетехники. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на командира с позывным Борец.

Он заявил, что подразделения ВСУ сейчас делают ставку на перемещения пехоты, а не техники.

«В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже всё уничтожили», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения группировки «Юг» в Донецкой Народной Республике нанесли удар по укреплённым позициям и укрытиям ВСУ на Константиновском направлении. С помощью беспилотников-разведчиков были обнаружены два наблюдательных пункта и блиндаж в жилой зоне населённого пункта Берестка, а также отдельный пост в Ильиновке, которые использовались украинскими военными для укрытия личного состава.