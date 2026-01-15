ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января, 09:20

ВСУ стали бояться открыто применять технику под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские военные на Константиновском направлении практически отказались от открытого применения бронетехники. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на командира с позывным Борец.

Он заявил, что подразделения ВСУ сейчас делают ставку на перемещения пехоты, а не техники.

«В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже всё уничтожили», — рассказал он.

Армия России начала применять новую тактику «воздушного конвоя» для штурма
Армия России начала применять новую тактику «воздушного конвоя» для штурма

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения группировки «Юг» в Донецкой Народной Республике нанесли удар по укреплённым позициям и укрытиям ВСУ на Константиновском направлении. С помощью беспилотников-разведчиков были обнаружены два наблюдательных пункта и блиндаж в жилой зоне населённого пункта Берестка, а также отдельный пост в Ильиновке, которые использовались украинскими военными для укрытия личного состава.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar