Маршрут перестроен: ПВО Украины чуть не снесла памятник Бандере с помощью нашей «‎Герани»

Ночью дрон упал на площадку с памятником Степану Бандере во Львове. Снятые видеокамерой кадры прилёта публикуют украинские СМИ. Из официального сообщения Воздушных сил ВСУ следует, что это стало следствием работы украинской ПВО.

Момент удара дрона по площадке с памятником Бандере во Львове. Видео © «Страна.ua»

В пресс-службе заявили, что в 6:30 утра по местному времени реактивный ударный беспилотник типа «Герань — 2» был сбит срествами ПВО на подлёте ко Львову и уже поражённый упал в центральной части города — около памятника. Этот момент и был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения.

Львовский дворник не стал отлынивать от работы из-за взрыва дрона в паре десятков метров. Видео © «Страна.ua»

На площади в этот момент находились двое человек. Тот, что был ближе к взрыву, рухнул в сугроб, на видео можно разглядеть, как спустя некоторое время он поднимает голову. Вторым был чистивший площадь дворник, которого, судя по прохладной реакции, происшествие не впечатлило: он несколько мгновений постоял, глядя на взрыв и разлетающиеся искры, а потом просто продолжил убирать снег.

Накануне налёту украинских беспилотников подверглась Ростовская область. БПЛА сбивали над столицей региона и Азовским района, где взрывом выбило окно в здании детского сада «Колокольчик». К счастью, никто из воспитанников или персонала не пострадал.