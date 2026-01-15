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Опубликовано 15 января, 10:01

Боец чудом выжил на СВО после сильного взрыва, его спас подарок матери

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, остался жив после взрыва благодаря бронежилету, который ему подарила мать. Историю публикует курский телеграм-канал.

Инцидент произошёл в зоне боевых действий, где рядом с бойцом сработало взрывное устройство. Основной удар пришёлся на защитную амуницию. Бронежилет, полученный в начале службы, выдержал воздействие и фактически спас жизнь военнослужащему.

На опубликованном фото заметны серьёзные повреждения — пробито несколько защитных слоёв, что наглядно демонстрирует силу взрыва и роль экипировки в спасении бойца.

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Николь Вербер
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