Боец чудом выжил на СВО после сильного взрыва, его спас подарок матери

Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, остался жив после взрыва благодаря бронежилету, который ему подарила мать. Историю публикует курский телеграм-канал.

Инцидент произошёл в зоне боевых действий, где рядом с бойцом сработало взрывное устройство. Основной удар пришёлся на защитную амуницию. Бронежилет, полученный в начале службы, выдержал воздействие и фактически спас жизнь военнослужащему.

На опубликованном фото заметны серьёзные повреждения — пробито несколько защитных слоёв, что наглядно демонстрирует силу взрыва и роль экипировки в спасении бойца.

Ранее Life.ru рассказывал, как подаренный школьником питбайк сыграл решающую роль в спасении бойца в зоне специальной военной операции. Десятиклассник из Кургана передал свой мотоцикл для нужд Армии России, и техника оказалась очень востребована на передовой. Питбайк использовали для срочной эвакуации тяжело раненого командира роты с позывным Добрый.