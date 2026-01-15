Коридор для принятия киевским режимом решений ежедневно сужается, ситуация для Украины ухудшается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сужается коридор для принятия решений киевским режимом», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя также констатировал, что условия мирных переговоров для главаря киевского режима Владимира Зеленского будут ухудшаться с каждым упущенным днём.