Песков констатировал, что коридор для принятия Киевом решений ежедневно сужается
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Коридор для принятия киевским режимом решений ежедневно сужается, ситуация для Украины ухудшается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сужается коридор для принятия решений киевским режимом», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя также констатировал, что условия мирных переговоров для главаря киевского режима Владимира Зеленского будут ухудшаться с каждым упущенным днём.
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