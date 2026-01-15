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Регион
Опубликовано 15 января, 14:30

В Госдуме предупредили об обратном эффекте жалоб на уборку снега и призвали россиян самим решать проблемы

Депутат ГД призвала россиян самим решать проблемы с уборкой снега, а не жаловаться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Little Vignettes Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Little Vignettes Photo

Людям не стоит жаловаться на плохую уборку снега во дворах, поскольку проблема обычно кроется в нехватке средств на дополнительных дворников. Свою позицию изложила в интервью Национальной службе новостей (НСН) депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

По её словам, управляющие компании используют на уборку территорий и оплату штрафов те деньги, которые жильцы вносят на содержание дома. Если собственники жалуются, УК штрафуют, что сокращает общий фонд и приводит к дальнейшему ухудшению обслуживания.

«Соответственно, когда компания изымает из этого фонда деньги и тратит их на штрафы, то минус одним дворником становится меньше <...> В некоторых случаях, в пору сильных снегопадов собственники могут ликвидировать проблему своими силами или сброситься и нанять дополнительный персонал», — предложила Разворотнева.

Она утверждает, что вместо жалоб, которые могут обернуться новыми штрафами, жильцам стоит скооперироваться и самостоятельно оплатить работу дополнительных уборщиков в период сильных снегопадов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Белоруссии соседи вызвали полицию на мужчину, который вышел во двор с лопатой и почистил снег возле их домов. Проблема заключалась в месте, куда он скидывал сугробы.

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Владимир Озеров
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