В Госдуме предупредили об обратном эффекте жалоб на уборку снега и призвали россиян самим решать проблемы

Людям не стоит жаловаться на плохую уборку снега во дворах, поскольку проблема обычно кроется в нехватке средств на дополнительных дворников. Свою позицию изложила в интервью Национальной службе новостей (НСН) депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

По её словам, управляющие компании используют на уборку территорий и оплату штрафов те деньги, которые жильцы вносят на содержание дома. Если собственники жалуются, УК штрафуют, что сокращает общий фонд и приводит к дальнейшему ухудшению обслуживания.

«Соответственно, когда компания изымает из этого фонда деньги и тратит их на штрафы, то минус одним дворником становится меньше <...> В некоторых случаях, в пору сильных снегопадов собственники могут ликвидировать проблему своими силами или сброситься и нанять дополнительный персонал», — предложила Разворотнева.

Она утверждает, что вместо жалоб, которые могут обернуться новыми штрафами, жильцам стоит скооперироваться и самостоятельно оплатить работу дополнительных уборщиков в период сильных снегопадов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Белоруссии соседи вызвали полицию на мужчину, который вышел во двор с лопатой и почистил снег возле их домов. Проблема заключалась в месте, куда он скидывал сугробы.