Путин назвал конфликт на Украине прямым следствием игнорирования интересов РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине стал прямым следствием многолетнего пренебрежения законными интересами страны. Выступая на церемонии вручения верительных грамот послами, российский лидер раскритиковал политику продвижения НАТО к границам РФ.
«Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО», — сказал Путин. Он подчеркнул, что безопасность должна быть равной и неделимой, и не может быть обеспечена для одних за счёт других.
Ранее Путин заявил, что геополитическая обстановка продолжает становиться всё сложнее. Он подчеркнул, что мир не устанавливается сам собой, а требует постоянной работы и осознанного выбора от всех стран. Глава государства подчеркнул, что именно сейчас, в текущей международной обстановке, важность и актуальность данного подхода видны как никогда отчётливо.
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