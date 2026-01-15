Путин назвал конфликт на Украине прямым следствием игнорирования интересов РФ

«Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО», — сказал Путин. Он подчеркнул, что безопасность должна быть равной и неделимой, и не может быть обеспечена для одних за счёт других.