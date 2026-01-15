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Опубликовано 15 января, 14:14

Путин назвал конфликт на Украине прямым следствием игнорирования интересов РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине стал прямым следствием многолетнего пренебрежения законными интересами страны. Выступая на церемонии вручения верительных грамот послами, российский лидер раскритиковал политику продвижения НАТО к границам РФ.

«Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО», — сказал Путин. Он подчеркнул, что безопасность должна быть равной и неделимой, и не может быть обеспечена для одних за счёт других.

Путин выразил надежду, что конфликты и обиды останутся в прошлом
Путин выразил надежду, что конфликты и обиды останутся в прошлом

Ранее Путин заявил, что геополитическая обстановка продолжает становиться всё сложнее. Он подчеркнул, что мир не устанавливается сам собой, а требует постоянной работы и осознанного выбора от всех стран. Глава государства подчеркнул, что именно сейчас, в текущей международной обстановке, важность и актуальность данного подхода видны как никогда отчётливо.

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Александра Мышляева
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