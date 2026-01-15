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Опубликовано 15 января, 18:08

ПВО сбила девять украинских БПЛА над Крымом и Азовским морем за четыре часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские средства противовоздушной обороны в течение четырёх часов перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом вечером 15 января сообщили в Министерстве обороны России.

«Семь БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Согласно данным военного ведомства, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены девять украинских БПЛА. Семь из них сбиты над территорией Республики Крым, ещё два — над акваторией Азовского моря.

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Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали приграничные регионы. В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени 15 января дежурные средства ПВО перехватили и сбили десять вражеских БПЛА самолётного типа.

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Анастасия Никонорова
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