Многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира

Всё больше жителей Украины готовы пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко.

«Многие люди устали», — объяснил он.

По его словам, граждане хотят мирного соглашения — даже если придётся отдать часть земель. Поддержка таких взглядов выросла после массовых отключений электричества по всей стране.