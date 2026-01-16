Многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира
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Всё больше жителей Украины готовы пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко.
«Многие люди устали», — объяснил он.
По его словам, граждане хотят мирного соглашения — даже если придётся отдать часть земель. Поддержка таких взглядов выросла после массовых отключений электричества по всей стране.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетическая ситуация в столице сейчас хуже, чем когда-либо. По его данным, около 500 многоэтажек остались без отопления. Даже снабжение критической инфраструктуры вызывает сложности. На фоне блэкаута между Кличко и Владимиром Зеленским разгорелся публичный конфликт. Зеленский обвинил киевские власти в «значительно меньшей интенсивности работы» по сравнению с другими регионами. Он потребовал немедленно исправить положение.
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