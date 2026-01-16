ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января, 04:35

Многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Всё больше жителей Украины готовы пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко.

«Многие люди устали», — объяснил он.

По его словам, граждане хотят мирного соглашения — даже если придётся отдать часть земель. Поддержка таких взглядов выросла после массовых отключений электричества по всей стране.

Премьер Украины объявила о продлении каникул в школах Киева из-за блэкаута
Премьер Украины объявила о продлении каникул в школах Киева из-за блэкаута

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетическая ситуация в столице сейчас хуже, чем когда-либо. По его данным, около 500 многоэтажек остались без отопления. Даже снабжение критической инфраструктуры вызывает сложности. На фоне блэкаута между Кличко и Владимиром Зеленским разгорелся публичный конфликт. Зеленский обвинил киевские власти в «значительно меньшей интенсивности работы» по сравнению с другими регионами. Он потребовал немедленно исправить положение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar