Трамп принял медаль Нобелевской премии мира в подарок от Мачадо

Президент США Дональд Трамп принял в подарок медаль Нобелевской премии мира от венесуэльского оппозиционера Марии Корины Мачадо. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей Белого дома.

По словам ведущего, Мачадо настояла на том, чтобы вручить Трампу эту награду, и президент принял её.