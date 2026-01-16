В Госдуме подсказали, что делать при просрочке оплаты коммунальных услуг

Просрочка оплаты ЖКХ не влечёт немедленных штрафов и жёстких санкций, если платеж задержан ненадолго. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Разовая или кратковременная просрочка не является критичной и не влечёт жёстких санкций», — отметил парламентарий.

С 1 марта 2026 года в России действует единый предельный срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Даже при нарушении этого срока негативные последствия наступают не сразу. В первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, а с 91-го дня — 1/130 ключевой ставки.

Ограничение коммунальных услуг возможно только при задолженности более двух месяцев и после обязательного письменного уведомления не менее чем за 20 дней. Якубовский подчеркнул, что административные штрафы за сам факт просрочки не предусмотрены. В случае пропущенного платежа он советует погасить задолженность как можно быстрее или обратиться в управляющую компанию за рассрочкой.

Ранее сообщалось, что в 2026 году расчёт за отопление в России изменится: плата будет начисляться только в отопительный сезон, из-за чего зимние квитанции станут выше, а летом оплата за отопление взиматься не будет. Резкие колебания сумм могут быть связаны с переходом на новый способ расчёта, индексацией тарифов или ошибками в данных.