В Госдуме рассказали, заработает ли Россия из-за агрессивной политики США: Нефть подорожает, но есть нюанс
Депутат Новичков предупредил о галопирующем росте цен на нефть из-за политики США
Мир ждёт повышение цен на нефть и смежные товары из-за агрессивной политики США в отношении добывающих стран, в том числе Венесуэлы. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, рост ожидается галопирующим, и наша страна заработает на этом.
Николай Новичков — о влиянии цен на нефть, на экономику России. Видео @ Life.ru
По словам парламентария, следствием политики Вашингтона будут минимум два аспекта: снижение деловой активности в мире и рост цен на нефть.
«На этом фоне, конечно, цена на нефть должна подрасти, и это будет сказываться позитивно на бюджете Российской Федерации... Биржу будет лихорадить», — сказал депутат.
При этом Новичков отметил, что цена будет попеременно подниматься и опускаться, и значительно заработать не удастся. Собеседник Life.ru констатировал, что мировая конъюнктура, основанная на агрессии и угрозах, никогда не создаёт основу для долгосрочного экономического роста.
Напомним, в Госдепе США заявляют, что их задача в Венесуэле — не дать стране стать «плацдармом» для других геополитических игроков, под которыми подразумеваются Россия, Иран и Китай, а также ливанская шиитская организация «Хезболла». Сегодня ночью американский лидер Дональд Трамп объявил, что побеседовал с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес, назвав разговор отличным, а собеседницу — замечательным человеком. О чём им удалось договориться, республиканец не уточнил. Тем временем Вашингтон уже успел заработать полмиллиарда долларов на продаже венесуэльской нефти.
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