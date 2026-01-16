В Госдуме рассказали, заработает ли Россия из-за агрессивной политики США: Нефть подорожает, но есть нюанс

Мир ждёт повышение цен на нефть и смежные товары из-за агрессивной политики США в отношении добывающих стран, в том числе Венесуэлы. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, рост ожидается галопирующим, и наша страна заработает на этом.

Николай Новичков — о влиянии цен на нефть, на экономику России. Видео @ Life.ru

По словам парламентария, следствием политики Вашингтона будут минимум два аспекта: снижение деловой активности в мире и рост цен на нефть.

«На этом фоне, конечно, цена на нефть должна подрасти, и это будет сказываться позитивно на бюджете Российской Федерации... Биржу будет лихорадить», — сказал депутат.

При этом Новичков отметил, что цена будет попеременно подниматься и опускаться, и значительно заработать не удастся. Собеседник Life.ru констатировал, что мировая конъюнктура, основанная на агрессии и угрозах, никогда не создаёт основу для долгосрочного экономического роста.