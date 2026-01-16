В ГД внесли проект о штрафах до 1 млн за нарушения при медосмотрах мигрантов

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для мигрантов за использование поддельной медицинской справки — вплоть до четырёх лет лишения свободы и штрафа до 1 млн рублей. Об этом журналистам сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

«Учитывая значение документов для санитарно-эпидемиологического благополучия, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей», — отметила она.

Законопроект также вводит квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки через интернет или с использованием служебного положения. В случае, если действия мигранта повлекли массовое заражение людей, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Инициатива направлена на защиту санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращение распространения опасных инфекционных заболеваний.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, сокращающий срок прохождения медицинского освидетельствования мигрантами после въезда в Россию с 90 до 30 дней. Документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и уже находится на рассмотрении парламента.