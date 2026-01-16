Черногория экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве на 850 млн рублей

Черногория выдала России Гашама Танрывердиева, обвиняемого в крупном мошенничестве — ущерб оценивается более чем в 850 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Экстрадиция обвиняемого в мошенничестве на 850 млн рублей. Видео © Генпрокуратура России

По данным следствия, в 2023 году Танрывердиев с соучастниками взял в лизинг технику — тракторы и самосвалы. Платить за них компания перестала, но дорогостоящие машины так и не вернула.

После этого обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Черногории, а теперь экстрадируют в Москву. В сопровождении российских спецслужб он летит транзитом через Турцию.

Танрывердиева обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Решение о его выдаче было принято по запросу Генпрокуратуры РФ после задержания фигуранта на территории Черногории.

Ранее сообщалось, что экстрадированный из Эквадора тренер пойдёт под суд в Тюмени из-за махинаций с соцвыплатами. С января 2021 по март 2024 года он подключил к преступной группе 14 человек с ограниченными возможностями, обещая им помощь в оформлении выплат. Но в реальности средства реабилитации не покупались, а вместо этого подавались подложные документы.