«Всё равно под каким флагом»: Депутат Рады озвучила страшную новость для Киева

Украинцы настолько устали от войны, что для них главным стало спокойствие, а не государственная символика. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

«Самое страшное, что у людей такая ненависть и они настолько от всего, что происходит, устали, настолько перенасыщены негативом, настолько обозлены, что вчера я услышала от абсолютно незнакомого человека: «Да мне всё равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья», — для меня это трагедия», — сказала она.

Парламентарий добавила, что конфликт необходимо заканчивать, чтобы сохранить страну и нацию. Она призвала сомневающихся посетить украинские кладбища, чтобы увидеть весь ужас ситуации, напомнив также о погибших в полях, под завалами и о тех, кто находится в плену без гарантий обмена.