«Всё равно под каким флагом»: Депутат Рады озвучила страшную новость для Киева
Депутат Рады озвучила страшную новость для Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart
Украинцы настолько устали от войны, что для них главным стало спокойствие, а не государственная символика. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.
«Самое страшное, что у людей такая ненависть и они настолько от всего, что происходит, устали, настолько перенасыщены негативом, настолько обозлены, что вчера я услышала от абсолютно незнакомого человека: «Да мне всё равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья», — для меня это трагедия», — сказала она.
Парламентарий добавила, что конфликт необходимо заканчивать, чтобы сохранить страну и нацию. Она призвала сомневающихся посетить украинские кладбища, чтобы увидеть весь ужас ситуации, напомнив также о погибших в полях, под завалами и о тех, кто находится в плену без гарантий обмена.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский допустил возможность территориальных уступок в обмен на перспективу членства Украины в Европейском союзе. При этом, представители газеты Financial Times уверены, что вопрос о вступлении Незалежной в ЕС способен сорвать процесс мирного урегулирования. Журналисты называют причиной такого развития событий срок присоединения к блоку в 2027 году, требуемый Зеленским.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.