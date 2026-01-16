Топлива хватит лишь на 20 дней: Шмыгаль заявил об отсутствии целых электростанций на Украине
Шмыгаль: На Украине больше нет целых электростанций, топлива хватит всего на 20 дней
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Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Он также отметил, что подготовка к зимнему периоду во многих регионах оказалась неудовлетворительной. По словам Шмыгаля, все украинские электростанции получили повреждения, а имеющихся запасов топлива хватит лишь на 20 дней.
«Самая сложная ситуация в Киеве, Одесской области и прифронтовых территориях. В некоторых городах подготовка была полностью провалена», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что бизнес должен отключить гирлянды и рекламу. Вместе с тем министр анонсировал увеличение импорта света из стран ЕС.
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили возможность отселения жителей из части домов из-за блэкаута. Речь идёт о многоквартирных домах, где технически нельзя восстановить отопление и электроснабжение в кратчайшие сроки. Напомним, на днях Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Кризис усугубляется — блэкаут в Киеве уже вызвал публичный конфликт между Зеленским и мэром Виталием Кличко.
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