ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января, 09:23

Топлива хватит лишь на 20 дней: Шмыгаль заявил об отсутствии целых электростанций на Украине

Шмыгаль: На Украине больше нет целых электростанций, топлива хватит всего на 20 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Он также отметил, что подготовка к зимнему периоду во многих регионах оказалась неудовлетворительной. По словам Шмыгаля, все украинские электростанции получили повреждения, а имеющихся запасов топлива хватит лишь на 20 дней.

«Самая сложная ситуация в Киеве, Одесской области и прифронтовых территориях. В некоторых городах подготовка была полностью провалена», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что бизнес должен отключить гирлянды и рекламу. Вместе с тем министр анонсировал увеличение импорта света из стран ЕС.

МИД Украины созовёт «энергетический Рамштайн» на фоне блэкаута
МИД Украины созовёт «энергетический Рамштайн» на фоне блэкаута

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили возможность отселения жителей из части домов из-за блэкаута. Речь идёт о многоквартирных домах, где технически нельзя восстановить отопление и электроснабжение в кратчайшие сроки. Напомним, на днях Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Кризис усугубляется — блэкаут в Киеве уже вызвал публичный конфликт между Зеленским и мэром Виталием Кличко.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar