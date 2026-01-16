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Опубликовано 16 января, 10:07

В Кремле ответили на вопрос о сроках нового визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия заинтересована в организации нового раунда переговоров по Украине с участием американских представителей, в частности, спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Комментируя возможность визита, Песков отметил, что точные даты пока не определены. Он подчеркнул, что, хотя конкретное расписание не согласовано, Москва с нетерпением ждет возможности провести эту встречу.

В Кремле подчеркнули важность продолжения диалога с США по Украине
В Кремле подчеркнули важность продолжения диалога с США по Украине

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер собираются с визитом в Россию. Точная дата пока не называется, но ожидается, что американские эмиссары прибудут в РФ до конца месяца. Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоялся в декабре.

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Оксана Попова
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