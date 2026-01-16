В Кремле ответили на вопрос о сроках нового визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия заинтересована в организации нового раунда переговоров по Украине с участием американских представителей, в частности, спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Комментируя возможность визита, Песков отметил, что точные даты пока не определены. Он подчеркнул, что, хотя конкретное расписание не согласовано, Москва с нетерпением ждет возможности провести эту встречу.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер собираются с визитом в Россию. Точная дата пока не называется, но ожидается, что американские эмиссары прибудут в РФ до конца месяца. Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоялся в декабре.